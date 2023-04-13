Александр Большунов: «Олимпийские чемпионы – это личности. Даже чтобы общаться со мной, нужен особый подход. И моя жена его нашла»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Анна Большунова (Жеребятьева) Лыжи

Трехкратный чемпион Игр-2022 Александр Большунов рассказал о своей жене Анне.

Вряд ли ошибусь, если скажу, что в твоих трех золотых медалях Олимпиады огромная заслуга Ани.

– Конечно. Олимпийские чемпионы – это личности. Сложно объяснить, но спортсмены, способные выиграть Олимпиаду, немного другие. Не такие как все. Вот даже чтобы общаться со мной, нужен особый подход. И Аня – тот человек, который его нашла. Ее вклад неоценим. Она всегда старается, поддерживает. И семья для меня сейчас – это главное.

В общем, ты нашел человека, который способен терпеть тебя.

– Когда я без настроения, со мной реально очень сложно. А Аня, в принципе, с этим справляется. Теперь у нас еще человек появился. Только вижу, сразу все хорошо становится. Какими бы ни были эмоции после соревнований, только встречаю Еву – и все классно. С ней намного интереснее, чем на стартах.

Добрый и ранимый человек, который не хочет в свой внутренний мир не пускать никого, кроме Ани и семьи. Согласен с таким описанием?

– Скорее, да. В принципе, я могу запустить, но это должен быть проверенный человек. Открываться всем – действительно не про меня.

Были случаи, когда открывался и потом разочаровывался?

– Да вот те же интервью. Если говоришь откровенно, ты же все равно открываешься. А потом получаешь… И слушаешь: «Да я не хотел, я не думал»… Ну, не думай дальше. Но за косяки надо отвечать. Во всем, – сказал Большунов.

Необычное интервью с Александром Большуновым: детально рассказывает, какой он в семье, дружбе и на кухне

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52 комментария

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OnlyDendy
Ну вот есть Устюгов, а есть Большунов
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кракадил
Ответ d3fstqd
Александр, ты просто человек, который очень быстро и хорошо бегает на двух палках, которые прикреплены к ногам. Откуда такое самомнение
всего лишь лучший в мире лыжник и трижды олимпийский чемпион...
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Valentin Efimenko
Ответ Харламов Никита
согласен, очень хорошо и без лишнего ПОЗЕРСТВА Женя Кафельников общается 👏
Кафельников - алкоголик, не уверен, что в трезвом состоянии он такой же . Хотя все возможно
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Попрыгунчик
Ответ d3fstqd
Александр, ты просто человек, который очень быстро и хорошо бегает на двух палках, которые прикреплены к ногам. Откуда такое самомнение
Быстро и хорошо - это Вы строчите комментарии. Чтобы стать чемпионом, нужно иметь психологию чемпиона, волю чемпиона, интуицию и тд. Или вы не видите за простым беганием на палках чего-то большего?
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Маршал Ней
Пипец у человека самомнение - прямо пуп земли, куда деваться. Главное, чтобы не лопнул теперь от осознания своей "личности" - переживаю (нет))).
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Пылесос
Да сказал бы просто: я бох.
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Melnikov1968
Необразованный человек, что тут скажешь?
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Вадим flanec
Ответ tyuiop tyuiop
ну его профессия не сверх распространенная если бы он стал лучшим хирургом или лучшим архитектором то ок, да а так можно гордится и тем что ты чемпион по выпиваниютпива на скорость
Да вам хоть кол на голове теши, всё не так и не эдак. Завтра тоже самое скажет хирург, а ты опять напишешь, про выпивание пива на скорость.
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heivani
Товарищ капитан,разрешите обратиться? - Господин,холоп,..господин.
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tyuiop tyuiop
Ответ Артём Назмутдинов
Ну уже не простой. Он лучше многих в своей профессии. Простой, это тот, кто выполняет свою работу на стандартном уровне, не выделяясь большими достижениями
ну его профессия не сверх распространенная
если бы он стал лучшим хирургом или лучшим архитектором то ок, да
а так можно гордится и тем что ты чемпион по выпиваниютпива на скорость
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Вадим flanec
Ответ Россия будет свободной
Ахах. Инфантил
Услышал модное словечко, тут же накатал комментарий. Почитай хоть, что такое инфантилизм, прежде чем писать то, о чём понятия не имеешь.
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Go-go-love
Там видать совсем корона на мозг надавила. Иначе как такое самомнение возможно объяснить?
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Ivan Ivanych
Человек просто хорошо катается на лыжах (правда толку кроме как для него самого, от этого ровно ноль), а рассуждает так, как будто он выдающийся хирург, или лекарство от спида изобрел, или в космос первым полетел...
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MrGreen73
Ну вот пример спортса наглядный, о чем говорил Большунов (про журналюг и доверия к ним). Спецом отдельно эту часть интервью опубликовали, эффект есть - полетели наброс про корону, манию величия и т.п.:)

Есть полное интервью, где подробно все рассказывает.
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Геннадий Томилин
Ответ шампион
Я бы понял, если бы это ляпнула 15-летняя девочка-фигуристка, или там ногомячист, но этот-то куда?
Зазвездился
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Артем Морозов
Ну не иначе принц крови -быдло залезло в кресло и возомнило себя королем
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Anna Morgan
Ответ d3fstqd
Александр, ты просто человек, который очень быстро и хорошо бегает на двух палках, которые прикреплены к ногам. Откуда такое самомнение
Ну, в своей сфере деятельности ,он один из лучших в мире все-таки. Добился высших достижений. У нас у всех бывают обосрения. Но после славы ты оснешься на один со своим характером и женой
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BenderRodri
Царь во дворца, царь во дворца
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АРХАТ
Ответ Философ Востока
Отморозил голову
Думаю там ещё и падения были - стукаться об обледенелый снег в марте довольно жёстко")
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expertmer2020
Впервые в некотором замешательстве - и не знаю, что сказать.
+3
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Booligan
Ответ Харламов Никита
согласен, очень хорошо и без лишнего ПОЗЕРСТВА Женя Кафельников общается 👏
Им надо познакомиться с Большуновым. Ещё Зубкова позвать из бобслея
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Александр Скворцов
Самомнение у Трехминуткина зашкаливает от недостатка ума и воспитания.
+16
-4
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Йенс Мустерманн
Ответ Философ Востока
Отморозил голову
Плюс сильно ударился её во время падения с Устюговым в спринте на этапе в Красногорске.
+2
-2
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АРХАТ
Как не вспомнить фразу Эллиса Бойда из Побега из Шоушенка: "Думаешь твоё г..вно пахнет лучше чем у других"
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expertmer2020
Олимпийские чемпионы – это личности.

Это физически одарённые люди - большинство необразованные спортсмены.
+5
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