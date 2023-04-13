Александр Большунов: «Олимпийские чемпионы – это личности. Даже чтобы общаться со мной, нужен особый подход. И моя жена его нашла»

Трехкратный чемпион Игр-2022 Александр Большунов рассказал о своей жене Анне.

– Вряд ли ошибусь, если скажу, что в твоих трех золотых медалях Олимпиады огромная заслуга Ани.

– Конечно. Олимпийские чемпионы – это личности. Сложно объяснить, но спортсмены, способные выиграть Олимпиаду, немного другие. Не такие как все. Вот даже чтобы общаться со мной, нужен особый подход. И Аня – тот человек, который его нашла. Ее вклад неоценим. Она всегда старается, поддерживает. И семья для меня сейчас – это главное.

– В общем, ты нашел человека, который способен терпеть тебя.

– Когда я без настроения, со мной реально очень сложно. А Аня, в принципе, с этим справляется. Теперь у нас еще человек появился. Только вижу, сразу все хорошо становится. Какими бы ни были эмоции после соревнований, только встречаю Еву – и все классно. С ней намного интереснее, чем на стартах.

– Добрый и ранимый человек, который не хочет в свой внутренний мир не пускать никого, кроме Ани и семьи. Согласен с таким описанием?

– Скорее, да. В принципе, я могу запустить, но это должен быть проверенный человек. Открываться всем – действительно не про меня.

– Были случаи, когда открывался и потом разочаровывался?

– Да вот те же интервью. Если говоришь откровенно, ты же все равно открываешься. А потом получаешь… И слушаешь: «Да я не хотел, я не думал»… Ну, не думай дальше. Но за косяки надо отвечать. Во всем, – сказал Большунов.

Необычное интервью с Александром Большуновым: детально рассказывает, какой он в семье, дружбе и на кухне