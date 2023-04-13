Александр Большунов: «Ни разу в жизни не брал автографов. Мне изначально хотелось стать тем, с кем хотели бы сфотографироваться остальные»
Лыжник Александр Большунов рассказал о своей популярности и кумирах детства.
– Я не реагирую, когда меня пытаются отвлечь на что-то перед гонкой. Там все поминутно спланировано.
Сфотографироваться после финиша – никаких проблем. Если люди специально приезжают ради меня и стоят на морозе час после гонки, как я могу пройти мимо? Стал третьим, а они все равно ждут…
– Сейчас ты в гармонии с популярностью?
– Я не считаю себя популярным.
– Мы сидим в машине, и люди даже сейчас фоткаются с авто. Просто потому что внутри – ты.
– И не такое случается. На сборах была история. Болельщик хотел поймать меня после тренировки, но я не знал об этом и ушел. Так он ждал обед и последующий отдых, чтобы сфотографироваться. 3-4 часа! В итоге встретились на второй тренировке.
– Бывает, что фанаты раздражают?
– Когда задают неуместные вопросы. Но это бывает редко.
– Есть ли в мире человек, с которым хотел бы сфоткаться ты?
– Ни разу в жизни не фотографировался ни с одним спортсменом. Да и не спортсменом. И автографов никогда не брал. Даже когда был маленьким. Мне изначально хотелось стать тем человеком, с которым хотели бы сфотографироваться остальные.
– Как это выглядело? Вот мелкий Саня Большунов. Рядом бежит Легков, который на тот момент суперзвезда. Уже на том этапе воспринимал его как соперника?
– Немного по-другому. Я приходил на районные соревнования – и хотел победить. Потом то же самое на областных. Затем попал к Юрию Бородавко и пытался стать первым номером в его группе. Таковым в юниорах был Леха Червоткин. Попал на Кубок мира – там Клэбо. Так что у меня все поэтапно. И каждый раз план выполнялся, – сказал Большунов.
Необычное интервью с Александром Большуновым: детально рассказывает, какой он в семье, дружбе и на кухне
Но лучше б и дальше молчал, конечно )