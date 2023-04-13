Александр Большунов: «Ни разу в жизни не брал автографов. Мне изначально хотелось стать тем, с кем хотели бы сфотографироваться остальные»

Лыжник Александр Большунов рассказал о своей популярности и кумирах детства.

– Я не реагирую, когда меня пытаются отвлечь на что-то перед гонкой. Там все поминутно спланировано.

Сфотографироваться после финиша – никаких проблем. Если люди специально приезжают ради меня и стоят на морозе час после гонки, как я могу пройти мимо? Стал третьим, а они все равно ждут…

– Сейчас ты в гармонии с популярностью?

– Я не считаю себя популярным.

– Мы сидим в машине, и люди даже сейчас фоткаются с авто. Просто потому что внутри – ты.

– И не такое случается. На сборах была история. Болельщик хотел поймать меня после тренировки, но я не знал об этом и ушел. Так он ждал обед и последующий отдых, чтобы сфотографироваться. 3-4 часа! В итоге встретились на второй тренировке.

– Бывает, что фанаты раздражают?

– Когда задают неуместные вопросы. Но это бывает редко.

– Есть ли в мире человек, с которым хотел бы сфоткаться ты?

– Ни разу в жизни не фотографировался ни с одним спортсменом. Да и не спортсменом. И автографов никогда не брал. Даже когда был маленьким. Мне изначально хотелось стать тем человеком, с которым хотели бы сфотографироваться остальные.

– Как это выглядело? Вот мелкий Саня Большунов. Рядом бежит , который на тот момент суперзвезда. Уже на том этапе воспринимал его как соперника?

– Немного по-другому. Я приходил на районные соревнования – и хотел победить. Потом то же самое на областных. Затем попал к Юрию Бородавко и пытался стать первым номером в его группе. Таковым в юниорах был Леха Червоткин. Попал на Кубок мира – там . Так что у меня все поэтапно. И каждый раз план выполнялся, – сказал Большунов.

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