Большунов о победе в спринте: «Было ускорение через 300 метров после старта и там уже работал до финиша, а что было за спиной – я не знаю»

Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринте в финале Кубка России

«Был финал, было ускорение через 300 метров после старта и там уже работал до финиша, а то, что было за спиной – я не знаю.

В полуфинале никто не хотел, поэтому решили погулять, так сказать, до верхушки подъема. А финишную часть отрабатывали, мне кажется, все, и там уже было интересно.

Погода менялась, опять сегодня теплело. Если в прологе бежали на холодных лыжах, то в полуфинале и финале взяли уже теплые, потому что снег намного мокрее стал, солнышко его растопило.

Завтра соперники будут стартовать чуть позже меня, но им, наверное, будет чуть проще, потому что он стартуют все вместе, а мне придется бороться как и всегда самому с собой. Завтра будет, можно сказать, индивидуальная гонка для меня. Буду работать на время», – сказал в эфире «Матч ТВ».