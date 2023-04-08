Юлия Ступак: «В этом сезоне потрогала дно руками. Нормально, там ничего страшного. Теперь мне нужно воскресить себя»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Юлия Ступак сообщила, что в этом сезоне потрогала дно руками

— Позволит ли здоровье в следующем сезоне выступать чаще, чем в этом?

— Особых планов сейчас нет. Я просто хочу выйти на тот уровень, который у меня был. Это самая важная для меня задача. У меня нет такого, что надо что-то конкретное выиграть. Мне просто хочется погрузиться в процесс, чтобы воскресить себя.

— Нужно прямо воскресить?

— Считаю, что да. Речь не только про физическое состояние: тут, скорее, 50 на 50.

— То есть здесь вопрос мотивации?

— Отчасти — да.

— Вопрос мотивации у элиты российских лыж сейчас стоит довольно остро? Не пропадет ли она во втором сезоне на внутренних соревнованиях?

— Я бы могла раскрыть эту тему, но не могу взять на себя столько ответственности.

— Если говорить исключительно про себя?

— Думаю, по моему сезону все было видно. Поступки всегда говорят больше, чем мысли. Может быть, когда-нибудь расскажу все как есть, но пока я всячески увиливаю от ответов.

— Как бы ты описала этот сезон одним словом или предложением?

— Потрогала дно руками. Нормально, там ничего страшного, – рассказала Ступак.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
софочка
Так иногда хочется просто нажать в ленте мобильного приложения новость и открыть эту же новость, а не рандомную другую. Но понимаю, что прошу слишком много...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий