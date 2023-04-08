Юлия Ступак: «В этом сезоне потрогала дно руками. Нормально, там ничего страшного. Теперь мне нужно воскресить себя»

Лыжница Юлия Ступак сообщила, что в этом сезоне потрогала дно руками

— Позволит ли здоровье в следующем сезоне выступать чаще, чем в этом?

— Особых планов сейчас нет. Я просто хочу выйти на тот уровень, который у меня был. Это самая важная для меня задача. У меня нет такого, что надо что-то конкретное выиграть. Мне просто хочется погрузиться в процесс, чтобы воскресить себя.

— Нужно прямо воскресить?

— Считаю, что да. Речь не только про физическое состояние: тут, скорее, 50 на 50.

— То есть здесь вопрос мотивации?

— Отчасти — да.

— Вопрос мотивации у элиты российских лыж сейчас стоит довольно остро? Не пропадет ли она во втором сезоне на внутренних соревнованиях?

— Я бы могла раскрыть эту тему, но не могу взять на себя столько ответственности.

— Если говорить исключительно про себя?

— Думаю, по моему сезону все было видно. Поступки всегда говорят больше, чем мысли. Может быть, когда-нибудь расскажу все как есть, но пока я всячески увиливаю от ответов.

— Как бы ты описала этот сезон одним словом или предложением?

— Потрогала дно руками. Нормально, там ничего страшного, – рассказала .