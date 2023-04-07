Илья Семиков: «Ставил цель обыграть Большунова в какой‑нибудь индивидуалке. Задача переносится на следующий сезон»

Илья Семиков заявил о задаче обыграть Александра Большунова в одной из гонок

Сегодня Семиков стал вторым в классической «разделке» в финале Кубка России в Кировске, Большунов одержал победу.

– В принципе, доволен раскладами, попал на подиум. На чемпионате России было тяжеловато. Сейчас, конечно, большое отставание от Сани Большунова, но второе место – хорошо. Получилось хорошо пройти два круга, на последнем немного «подзавязало» и не хватило. Рад, что дотерпел. А так, все отлично.

– Относительно кого вас вели тренеры по дистанции?

– Вначале по Большунову, а потом по ребятам, которые боролись за второе и третье места.

– Большунов сказал, что смазка на лыжах не сработала.

– Получилось так, что мы пробовали лыжи с мазью до гонки, шел на старт и за 10 минут принесли no wax. Пробовали их уже по ходу гонки, – сказал Семиков.

– Побежите 70 км в Мончегорске в следующее воскресенье?

– Пропущу. Сезон был насыщенный, отработаю в Кировске и буду отдыхать.

– Из намеченных целей всех достигли в сезоне?

– Ставил цель обыграть Саню Большунова в какой‑нибудь индивидуалке. Получилось только в преследовании. Значит, задача переносится на следующий сезон, – отметил Семиков.