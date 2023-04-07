Илья Семиков: «Ставил цель обыграть Большунова в какой‑нибудь индивидуалке. Задача переносится на следующий сезон»
Илья Семиков заявил о задаче обыграть Александра Большунова в одной из гонок
Сегодня Семиков стал вторым в классической «разделке» в финале Кубка России в Кировске, Большунов одержал победу.
– В принципе, доволен раскладами, попал на подиум. На чемпионате России было тяжеловато. Сейчас, конечно, большое отставание от Сани Большунова, но второе место – хорошо. Получилось хорошо пройти два круга, на последнем немного «подзавязало» и не хватило. Рад, что дотерпел. А так, все отлично.
– Относительно кого вас вели тренеры по дистанции?
– Вначале по Большунову, а потом по ребятам, которые боролись за второе и третье места.
– Большунов сказал, что смазка на лыжах не сработала.
– Получилось так, что мы пробовали лыжи с мазью до гонки, шел на старт и за 10 минут принесли no wax. Пробовали их уже по ходу гонки, – сказал Семиков.
– Побежите 70 км в Мончегорске в следующее воскресенье?
– Пропущу. Сезон был насыщенный, отработаю в Кировске и буду отдыхать.
– Из намеченных целей всех достигли в сезоне?
– Ставил цель обыграть Саню Большунова в какой‑нибудь индивидуалке. Получилось только в преследовании. Значит, задача переносится на следующий сезон, – отметил Семиков.
1 комментарий