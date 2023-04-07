Большунов о финале Кубка России в Кировске: «Здесь прекрасные условия, чтобы соревноваться и замяться после длинного сезона»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов объяснил, почему ему нравится выступать в Кировске

7-9 апреля город принимает финал Кубка России по лыжным гонкам.

«Здесь прекрасные условия, чтобы соревноваться и замяться после длинного сезона.

Что самое интересное, одно из единственных мест, где ты приезжаешь, тут зимняя погода, наслаждаешься катанием.

Погода хорошая, окрестности и горы такие красивые, – рассказал трехкратный олимпийский чемпион.

Сегодня Большунов выступит в классической «разделке» на 15 км.

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