Большунов о финале Кубка России в Кировске: «Здесь прекрасные условия, чтобы соревноваться и замяться после длинного сезона»

Александр Большунов объяснил, почему ему нравится выступать в Кировске

7-9 апреля город принимает финал Кубка России по лыжным гонкам.

«Здесь прекрасные условия, чтобы соревноваться и замяться после длинного сезона.

Что самое интересное, одно из единственных мест, где ты приезжаешь, тут зимняя погода, наслаждаешься катанием.

Погода хорошая, окрестности и горы такие красивые, – рассказал трехкратный олимпийский чемпион.

Сегодня Большунов выступит в классической «разделке» на 15 км.