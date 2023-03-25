Начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области: «Слышал про слова Пеклецовой. Могу ответить: лыжникам есть где тренироваться»

Начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области Сергей Фокичев ответил на претензии лыжницы Алины Пеклецовой.

Ранее Пеклецова рассказала об отсутствии мест для тренировок в Вологде: «Нынешнему руководству Вологды нет никакого дела до лыжных гонок. Лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть».

«Да, я слышал про слова Алины. Могу ответить: лыжникам есть, где тренироваться. Проблемы у нас имеются – да, но в центре города областной столицы построить трассу разве реально?

В Москве есть трассы? Красногорск? Это загород. У нас за Вологдой тоже есть трассы: база «Орленок», трасса Олимпийская, Карпово.

Поэтому говорить, что ничего для развития лыжного спорта не делается – неправда. У нас еще помимо лыжного спорта есть другие виды, где есть свои олимпийцы по летним и зимним видам, у нас есть ХК «Северсталь», поэтому давайте не перегибать палку.

Вопрос еще в том, что тренеры из детско-спортивных школ не хотят ездить за город, им удобнее выйти из подъезда и прийти на работу сразу.

Да, «Орленок» – это трасса для любителей, но находящаяся в лесу, полностью освещенная, куда мы с удовольствием ездим. Протяженность там 3 километра, раньше был 1,7 км.

В выходные дни туда приезжают тысячи человек! Отремонтировали ратрак, поэтому трасса всегда ухожена. Да, она неспортивная. Лыжникам нужен рельеф, а тут трасса ровная. Для массового спорта она идеальна! Разве это не помогает развитию лыжного спорта в регионе?

Что касается стадиона «Локомотив», то земля в городе направлена на застройку под больницы, под другие социальные объекты. Это проблема роста города.

Если в центре города есть пустырь, появляется куча желающих построить там объекты. Людям надо жить, дороги строить... Вы знаете, что лыжники выступают против того, чтобы там детские сады строили? Повторюсь, что это вопрос города. За эту муниципальную школу отвечает город.

Но хотел бы отметить, что не стоит из Алины делать красную тряпку, она молодец, у нее все впереди. Поздравьте Алину с результатами на чемпионате России!

Спортивный комплекс «Изумруд» был отдан под военно-патриотический центр. Но это не мое решение. Это решение Шойгу, там делают парк «Авангард», где будут готовить призывную молодежь.

В Вологде за последние пять лет построено очень много спортивных объектов, среди которых футбольное поле с подогревом, трибуны на полторы тысячи человек, бассейны, ФОК, закрытые теннисные корты.

У разных видов спорта в Вологде много возможностей. И говорить, что лыжный спорт умер – неправда. У нас в области проводится много соревнований, везде что-то делается.

Да, хотелось быстрее, но не все в ваших силах. Мы не построим такую базу, как в Малиновке, как «Жемчужина Сибири», туда вложены миллиарды рублей», – сказал Фокичев.