Петер Превц получил сотрясение мозга и другие повреждения после падения на тренировке на чемпионате мира

Теги прыжки с трамплина чемпионат мира травмы Петер Превц сборная Словении Лыжи

Петер Превц получил сотрясение мозга после падения на тренировке на чемпионате мира.  

Словенец упал после неудачной попытки прыжка с большого трамплина. 

После оказания первой помощи в Планице его вертолетом доставили в Университетский клинический центр в Любляне. Врачи диагностировали у него ушибы и легко сотрясение. 

Несколько дней Превц проведет в больнице под наблюдением врачей. 

1 комментарий

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Andreir888
Здоровья Петеру! Прыгуны с трамплина - ребята мужественные и отчаянные!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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