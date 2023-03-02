Петер Превц получил сотрясение мозга и другие повреждения после падения на тренировке на чемпионате мира
Петер Превц получил сотрясение мозга после падения на тренировке на чемпионате мира.
Словенец упал после неудачной попытки прыжка с большого трамплина.
После оказания первой помощи в Планице его вертолетом доставили в Университетский клинический центр в Любляне. Врачи диагностировали у него ушибы и легко сотрясение.
Несколько дней Превц проведет в больнице под наблюдением врачей.
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