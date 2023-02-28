Пеллегрино о том, может ли Полторанин вернуться в спорт после дисквалификации за допинг: «Он не первый, кто возвращается – Йохауг сделала то же самое»

Итальянский лыжник прокомментировал новость о том, что казахстанец может вернуться к соревнованиям после дисквалификации.

В 2019 году Полторанин был дисквалифицирован на четыре года после того, как его задержали во время антидопингового рейда в Австрии – в рамках дела об использовании кровяного допинга. Срок его отстранения истек в феврале 2023-го.

– Я помню множество дуэлей с ним, даже в спринте. Надеюсь, его форма будет не так хороша, если он вернется, потому что в прошлом он был очень силен.

– Как вы думаете, можно ли ему вернуться в спорт после дисквалификации за допинг?

– Он не первый, кто возвращается после дисквалификации. , например, сделала то же самое. Если он отбыл наказание, то нужно придерживаться правил, – сказал Пеллегрино.

Полторанину 35 лет, он является двукратным бронзовым призером ЧМ-2013.

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