Гульберг и Клэбо, Калво и Тириль Венг побегут командные спринты на чемпионате мира в Планице

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Пол Гульберг Йоханнес Клэбо Тириль Венг Анне Кьерсти Калво Лыжи

Пол Гульберг и Йоханнес Клэбо побегут командный спринт на чемпионате мира в Планице. 

Об этом сообщает Федерация лыжных видов спорта Норвегии в WhatsApp. 

В состав женской команды вошли Анне Кьерсти Калво и Тириль Венг. 

Гонки пройдут 26 февраля. 

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6 комментариев

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Mira_shock
Ответ gerr_max
Именно на этом ЧМ самые реальные шансы на командник Большунов/Устюгов были( А Саша мог бы Голберга измотать на коньке. А вообще, спорное решение. Пол после спринта и скиатлона может быть подуставшим. Можно было Вальнесса или Таугболя поставить.
Большунов/Устюгов в комманднике - это только в альтернативной реальности. Чего-чего, а самоуважение у Устюгова присутствует. Устюгов - это вам не мальчик для битья как Терентьев или Ретивых.
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Katerinapv
У нас:
Терентьев - Большунов. Сафиуллин - Устюгов. Якимушкин - Мальцев. Парфенов - Ретивых. Безматерных - Коростелев (должны побороться. Иван - хороший спринтер). Порошкин - Семиков. Бакуров - Собакарев. Червоткин - Назаров. Горбунов - Филимонов.
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Левый хват
Без наших командник становится формальностью 🙁
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Александр Скворцов
Гульберг заслужил право на командный спринт по спортивному принципу. Вальнес не оправдал надежд, часто падает и уступает Гульбергу в дистанционном плане. Всё таки в командном спринте должны выступать универсалы, обладающие мощным спринтом, а не чистые спринтеры!
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gerr_max
Именно на этом ЧМ самые реальные шансы на командник Большунов/Устюгов были(

А Саша мог бы Голберга измотать на коньке.

А вообще, спорное решение. Пол после спринта и скиатлона может быть подуставшим. Можно было Вальнесса или Таугболя поставить.
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gerr_max
Калво на командник!?

Норвежкам медали не нужны?
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