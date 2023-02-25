Гульберг и Клэбо, Калво и Тириль Венг побегут командные спринты на чемпионате мира в Планице
Пол Гульберг и Йоханнес Клэбо побегут командный спринт на чемпионате мира в Планице.
Об этом сообщает Федерация лыжных видов спорта Норвегии в WhatsApp.
В состав женской команды вошли Анне Кьерсти Калво и Тириль Венг.
Гонки пройдут 26 февраля.
Терентьев - Большунов. Сафиуллин - Устюгов. Якимушкин - Мальцев. Парфенов - Ретивых. Безматерных - Коростелев (должны побороться. Иван - хороший спринтер). Порошкин - Семиков. Бакуров - Собакарев. Червоткин - Назаров. Горбунов - Филимонов.
А Саша мог бы Голберга измотать на коньке.
А вообще, спорное решение. Пол после спринта и скиатлона может быть подуставшим. Можно было Вальнесса или Таугболя поставить.
Норвежкам медали не нужны?