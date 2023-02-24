Чемпионат мира-2023. Лыжное двоеборье. Гюда Вестволл Хансен победила, Армбустер – 2-я
24 февраля на чемпионате мира-2023 были разыграны медали в лыжном двоеборье у женщин. Победу одержала норвежка Гюда Вестволл Хансен.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Планица, Словения
Лыжное двоеборье
Женщины
HS100 / 5 км
1. Гюда Вестволл Хансен (Норвегия) – 14.27,1
2. Натали Армбустер (Германия) – 11,5
3. Харука Касаи (Япония) – 15,7
4. Ида Марие Хаген (Норвегия) – 29,7
5. Юна Касаи (Япония) – 51,7
6. Анника Сифф (Италия) – 52,3
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