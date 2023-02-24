Чемпионат мира-2023. Лыжное двоеборье. Гюда Вестволл Хансен победила, Армбустер – 2-я

Теги двоеборье чемпионат мира сборная Норвегии жен Гюда Вестволл Хансен Лыжи

24 февраля на чемпионате мира-2023 были разыграны медали в лыжном двоеборье у женщин. Победу одержала норвежка Гюда Вестволл Хансен. 

Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Планица, Словения

Лыжное двоеборье

Женщины

HS100 / 5 км

1. Гюда Вестволл Хансен (Норвегия) – 14.27,1

2. Натали Армбустер (Германия) – 11,5

3. Харука Касаи (Япония) – 15,7

4. Ида Марие Хаген (Норвегия) – 29,7

5. Юна Касаи (Япония) – 51,7

6. Анника Сифф (Италия) – 52,3

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