Чемпионат мира-2023. Лыжное двоеборье. Гюда Вестволл Хансен победила, Армбустер – 2-я

24 февраля на чемпионате мира-2023 были разыграны медали в лыжном двоеборье у женщин. Победу одержала норвежка Гюда Вестволл Хансен.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Планица, Словения

Лыжное двоеборье

Женщины

HS100 / 5 км

1. Гюда Вестволл Хансен (Норвегия) – 14.27,1

2. Натали Армбустер (Германия) – 11,5

3. Харука Касаи (Япония) – 15,7

4. Ида Марие Хаген (Норвегия) – 29,7

5. Юна Касаи (Япония) – 51,7

6. Анника Сифф (Италия) – 52,3