Егор Сорин: «Из моей группы никто за границу не поехал. Они проводят сборы в Сочи, чтобы хорошо подвестись к стартам в Малиновке»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о подготовке своей группы к соревнованиям «Чемпионские высоты», которые пройдут в Малиновке с 23 февраля по 5 марта.

«Сейчас лидеры находятся в Сочи. Все сосредоточены на работе. Из моей группы никто за границу не поехал, все работают на «Лауре».

Они проводят сборы, чтобы хорошо подвестись к стартам в Малиновке. Здесь все индивидуально: кому‑то подходит длительный пропуск соревнований, кому‑то лучше соревноваться», - сказал Сорин.

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