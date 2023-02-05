Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил, Рею Кобаяси – 2-й, Танде – 3-й

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд одержал победу на этапе Кубка мира в Виллингене.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Виллинген, Германия

Мужчины

HS147

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 273,0 балла (147,5 м + 142,0 м)

2. Рею Кобаяси (Япония) – 252,3 (134,5 м + 145,5 м)

3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 249,2 (141,5 м +137,0 м)

4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 247,4 (141,0 м + 139,0 м)

5. Жига Йелар (Словения) – 236,3 (134,5 м + 135,5 м)

6. Домен Превц (Словения) – 232,4 (132,5 м + 135,0 м)