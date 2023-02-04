Лыжи. Кубок России. Ардашев, Тимашов, Филимонов, Парфенов, Волков пробегут коньковый спринт

5 февраля на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет мужской спринт свободным стилем.

по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап

Красногорск

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, начало финала – 13:00, прямая трансляция – телеканал «Спортивный».

Старт-лист квалификации

11. Антон Тимашов

13. Сергей Волков

14. Денис Филимонов

15. Александр Гребенько

20. Алексей Виценко

23.

26. Андрей Феллер

27.

28.