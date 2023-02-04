Лыжи. Кубок России. Ардашев, Тимашов, Филимонов, Парфенов, Волков пробегут коньковый спринт

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Андрей Парфенов Сергей Волков спринт Алексей Виценко Кубок России Андрей Феллер Сергей Ардашев Александр Гребенько Андрей Краснов Денис Филимонов Антон Тимашов Лыжи

5 февраля на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет мужской спринт свободным стилем.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап

Красногорск

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, начало финала – 13:00, прямая трансляция – телеканал «Спортивный».

Старт-лист квалификации

11. Антон Тимашов

13. Сергей Волков

14. Денис Филимонов

15. Александр Гребенько

20. Алексей Виценко

23. Сергей Ардашев

26. Андрей Феллер

27. Андрей Парфенов

28. Андрей Краснов

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