Лыжи. Кубок России. Ардашев, Тимашов, Филимонов, Парфенов, Волков пробегут коньковый спринт
5 февраля на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет мужской спринт свободным стилем.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
7-й этап
Красногорск
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, начало финала – 13:00, прямая трансляция – телеканал «Спортивный».
Старт-лист квалификации
11. Антон Тимашов
13. Сергей Волков
14. Денис Филимонов
15. Александр Гребенько
20. Алексей Виценко
23. Сергей Ардашев
26. Андрей Феллер
27. Андрей Парфенов
28. Андрей Краснов
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