Бородавко о словах Эвена Нортуга и Клэбо: «Пусть они говорят про меня что хотят. Смотрите на результаты»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии Эвен Нортуг Йоханнес Клэбо Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежских лыжников Эвена Нортуга и Йоханнеса Клэбо о себе.

Ранее Бородавко заявил, что норвежским спортсменам могут приказать не участвовать в гонке или занять конкретное место.

Нортуг в ответ отметил: «Не знаю, какой IQ у Бородавко, но он явно не умник». Клэбо также опроверг слова российского тренера.

«Пусть они говорят про меня что хотят. Смотрите на результаты», – сказал Бородавко со смехом.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные