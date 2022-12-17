Бородавко о словах Эвена Нортуга и Клэбо: «Пусть они говорят про меня что хотят. Смотрите на результаты»

Тренер сборной России по лыжным гонкам отреагировал на слова норвежских лыжников и о себе.

Ранее Бородавко заявил, что норвежским спортсменам могут приказать не участвовать в гонке или занять конкретное место.

Нортуг в ответ отметил: «Не знаю, какой IQ у Бородавко, но он явно не умник». Клэбо также опроверг слова российского тренера.

«Пусть они говорят про меня что хотят. Смотрите на результаты», – сказал Бородавко со смехом.