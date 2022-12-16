«Не знаю, какой IQ у Бородавко, но он явно не умник». Клэбо и Эвен Нортуг – на слова российского тренера о том, что им приказывают, как выступать в гонках
Норвежские лыжники Эвен Нортуг и Йоханнес Клэбо ответили на слова тренера сборной России Юрия Бородавко о том, что им отдают приказы, как выступать в гонках Кубка мира.
«Сборная Норвегии похожа на команду, в которой есть четкая иерархия по вертикали власти. Здесь спортсменам могут приказать не участвовать или занять конкретное место в протоколе», – сказал Бородавко в интервью «Матч ТВ».
«Не знаю, какой IQ у Бородавко, но он явно не умник. Звучит очень глупо. Мне ничего не приказывают.
Я немного избалован результатами. Девятое место в Бейтостолене меня сильно разочаровало. Раньше, возможно, я был бы им доволен, но тот день был явно не моим.
Они в России говорят так много странного, что я этим просто-напросто... очарован», – сказал Нортуг.
– Мы ж, конечно, превратились в роботов с дистанционным управлением, которым можно задавать скорость побыстрее и помедленнее. Это я без проблем могу опровергнуть.
Мы делаем, что можем, чтобы не болеть, и пытаемся бегать те гонки, какие получается. Пусть он думает и говорит, что хочет. Я чувствую, что меня это не волнует.
– Думаешь, он действительно так считает?
– Кто его знает. Возможно, он сказал это ради заголовков. Но если он действительно так считает, то это его дело.
Я давно решил, что буду пропускать гонки. Я видел, что мне далеко до того, чтобы считать себя здоровым. Неприятно, что Пол (Гульберг) заболел. Не считаю, что это здорово, – добавил Клэбо.
«Такая постановка вопроса мне не знакома, и надеюсь, такого никогда не случится. Мы должны быть добры друг к другу, не устраивать завалы, но, конечно, всем надо делать свой максимум.
Я немного разговариваю с лыжниками о гонке и тактике, но вся ответственность лежит на самих спортсменах. Никто не отдает им приказов бежать медленно», – заявил тренер норвежских спринтеров Арильд Монсен.
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