«Не знаю, какой IQ у Бородавко, но он явно не умник». Клэбо и Эвен Нортуг – на слова российского тренера о том, что им приказывают, как выступать в гонках

Норвежские лыжники и ответили на слова тренера сборной России Юрия Бородавко о том, что им отдают приказы, как выступать в гонках Кубка мира.

«Сборная Норвегии похожа на команду, в которой есть четкая иерархия по вертикали власти. Здесь спортсменам могут приказать не участвовать или занять конкретное место в протоколе», – сказал Бородавко в интервью «Матч ТВ».

«Не знаю, какой IQ у Бородавко, но он явно не умник. Звучит очень глупо. Мне ничего не приказывают.

Я немного избалован результатами. Девятое место в Бейтостолене меня сильно разочаровало. Раньше, возможно, я был бы им доволен, но тот день был явно не моим.

Они в России говорят так много странного, что я этим просто-напросто... очарован», – сказал Нортуг.

– Мы ж, конечно, превратились в роботов с дистанционным управлением, которым можно задавать скорость побыстрее и помедленнее. Это я без проблем могу опровергнуть.

Мы делаем, что можем, чтобы не болеть, и пытаемся бегать те гонки, какие получается. Пусть он думает и говорит, что хочет. Я чувствую, что меня это не волнует.

– Думаешь, он действительно так считает?

– Кто его знает. Возможно, он сказал это ради заголовков. Но если он действительно так считает, то это его дело.

Я давно решил, что буду пропускать гонки. Я видел, что мне далеко до того, чтобы считать себя здоровым. Неприятно, что Пол (Гульберг) заболел. Не считаю, что это здорово, – добавил Клэбо.

«Такая постановка вопроса мне не знакома, и надеюсь, такого никогда не случится. Мы должны быть добры друг к другу, не устраивать завалы, но, конечно, всем надо делать свой максимум.

Я немного разговариваю с лыжниками о гонке и тактике, но вся ответственность лежит на самих спортсменах. Никто не отдает им приказов бежать медленно», – заявил тренер норвежских спринтеров Арильд Монсен.