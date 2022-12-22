Елена Вяльбе: «Устюгов выбрал правильный путь – готовиться к точечным стартам, где он может быть хорош»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что считает подготовку лыжника в этом сезоне правильной.

«Сергей в этом году более точечно готовится. Когда нет бремени, что нужно куда-то отбираться, оно всегда легче.

Если бы у Сергея не было определенных проблем со здоровьем, то результат был бы еще лучше.

В любом случае он выбрал правильный путь – готовиться к точечным стартам, где он может быть хорош», – сказала Вяльбе.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум