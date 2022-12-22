Елена Вяльбе: «Устюгов выбрал правильный путь – готовиться к точечным стартам, где он может быть хорош»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что считает подготовку лыжника Сергея Устюгова в этом сезоне правильной.
«Сергей в этом году более точечно готовится. Когда нет бремени, что нужно куда-то отбираться, оно всегда легче.
Если бы у Сергея не было определенных проблем со здоровьем, то результат был бы еще лучше.
В любом случае он выбрал правильный путь – готовиться к точечным стартам, где он может быть хорош», – сказала Вяльбе.
😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум
Комментарии