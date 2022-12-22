Елена Вяльбе: «Устюгов выбрал правильный путь – готовиться к точечным стартам, где он может быть хорош»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Сергей Устюгов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что считает подготовку лыжника Сергея Устюгова в этом сезоне правильной.

«Сергей в этом году более точечно готовится. Когда нет бремени, что нужно куда-то отбираться, оно всегда легче.

Если бы у Сергея не было определенных проблем со здоровьем, то результат был бы еще лучше.

В любом случае он выбрал правильный путь – готовиться к точечным стартам, где он может быть хорош», – сказала Вяльбе. 

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