Елена Вяльбе: «Зрители уже соскучились по лыжным гонкам в телеэфире. Поэтому все мы с нетерпением ждем трансляцию на канале «Спортивный»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что компания «Триколор» покажет гонки пятого этапа Кубка России. 

«Зрители уже соскучились по лыжным гонкам в телеэфире, поэтому все мы с нетерпением ждем трансляцию на канале «Спортивный». 

Я сама с удовольствием выйду в эфир, чтобы рассказать вам о последних событиях Кубка России. Встречаемся на «Спортивном», – сказала Вяльбе, чьи слова приводятся в пресс-релизе «Триколора». 

Этап в Красногорске пройдет с 25 по 28 декабря. В программе – классические и коньковые спринты, а также классические гонки с раздельного старта. 

Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

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