Елена Вяльбе: «Зрители уже соскучились по лыжным гонкам в телеэфире. Поэтому все мы с нетерпением ждем трансляцию на канале «Спортивный»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала новость о том, что компания «Триколор» покажет гонки пятого этапа Кубка России.

«Зрители уже соскучились по лыжным гонкам в телеэфире, поэтому все мы с нетерпением ждем трансляцию на канале «Спортивный».

Я сама с удовольствием выйду в эфир, чтобы рассказать вам о последних событиях Кубка России. Встречаемся на «Спортивном», – сказала Вяльбе, чьи слова приводятся в пресс-релизе «Триколора».

Этап в Красногорске пройдет с 25 по 28 декабря. В программе – классические и коньковые спринты, а также классические гонки с раздельного старта.

Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?