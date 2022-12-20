Наталья Непряева: «Пока показываю не те результаты, которых от меня ожидают и которыми я могла бы быть удовлетворена»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете прокомментировала победу в коньковой «разделке» на 15 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Если честно, я в принципе пока показываю не те результаты, которых от меня ожидают и которыми я могла бы быть удовлетворена.

В этом сезоне стараюсь получать удовольствие и радовать болельщиков. Где искать мотивацию? Все надеются, что мы вернемся на мировой уровень, поэтому нужно держать форму и бороться между собой.

Пока я недовольна своим самочувствием. Очень тяжелая трасса и очень тяжелая погода. Я не привыкла бегать в таких условиях, мне сложно перестроиться», – сказала Непряева.