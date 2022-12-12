Юрий Бородавко: «Норвежцы готовы распределяться по протоколу, не вкладываться полностью. Выглядит как попытка поддержать интерес к лыжным гонкам в других странах»

Тренер сборной России по лыжным гонкам поделился мнением о выступлениях сборной Норвегии на Кубке мира.

– Сейчас много разговоров о том, что КМ стал похож на чемпионат Норвегии, отчего интерес к турниру падает. Как считаете вы?

– Все равно интересно смотреть на наших конкурентов. Их результаты лишний раз подчеркивают, что Норвегия – ведущая лыжная страна. У них на сегодняшний день очень много лыжников, которые являются мировыми лидерами. Принижать их достоинства нельзя ни в коей мере. Так что надо смотреть, изучать и держать руку на пульсе.

С другой стороны, это доказывает, что в основном именно российская команда создавала серьезную конкуренцию. Это подогревало определенный ажиотаж к лыжам во всех странах.

Также бросается в глаза не самый приятный момент: после первых этапов произошел шквал побед и идеальных выступлений сборной Норвегии, а буквально на следующем старте они по взмаху волшебной палочки все распределились по протоколу. Из лидеров превратились в середнячков, чтобы соревнования стали якобы более интересными.

Это лишний раз подтверждает, что Норвегия является хорошо вышколенной командой. То есть, они готовы распределяться по протоколу как хотят, не вкладываться полностью. Выглядит как попытка хотя бы как-то поддержать интерес к лыжным гонкам в других странах, чтобы это было чуть более смотрибельным.

В итоге продержится интерес до чемпионата мира, а там будет все, как хотят норвежцы. Тотальное преимущество.

– Большунов в начале сезона как раз заранее поздравил Клэбо с завоеванием Большого хрустального глобуса, а в итоге в зачете лидирует Гульберг...

– Поэтому я и говорю, что сборная Норвегии похожа на команду, в которой есть четкая иерархия по вертикали власти. Здесь спортсменам могут приказать не участвовать, или занять конкретное место в протоколе. Буквально неделю назад они выглядели на голову всех сильней, а на следующем этапе демонстрируют уже другие скорости.

Это очень удивительно и не похоже на команду недельной давности. Что произошло? Мне кажется, это попытка удержать интерес остального мира. Приказ несколько сбавить темп...

– Тренер сборной Германии Петер Шликенридер призвал сократить квоты на Кубке мира, чтобы первая пятерка-десятка не всегда состояла из норвежцев. Что думаете по этому поводу?

– Попытка сокращения квот уже была. И так с восьми человек в заявке сократили до шести, теперь просят до четырех, потом до трех... Благодаря таким идеям через десять лет мы можем вообще закрыть лыжные гонки, – сказал Бородавко.