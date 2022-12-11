Александр Большунов: «Вчера приготовил несколько порций вафель – угостил тренера, массажистов, Якимушкина. До этого в Тее делал пироги, пиццу»

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как проводит свободное время на этапах Кубка России. 

– Допустим, вчера вечером после гонки доктор команды сказал, что вафельницу купил. И говорит при этом: «Никак там не могу вафли сделать».

В итоге я пошел в магазин, ингредиенты купил, замешал и сделал несколько порций вафель. Угостил тренера, массажистов, Ивана Якимушкина. Чай попили.

До этого в Тее пироги делал, пицца там еще была.

– Получается, любите готовить?

– Нет, ха-ха. Просто есть доктор, который проявил инициативу.

Между прочим, с чего все началось, например, когда пиццу готовили. Врач говорит: «Приходи после гонки, и там пицца будет готова».

Я пришел, а вместо того чтобы просто есть пиццу, мне подготовили колпак, фартук. Все надеваю, иду на кухню, начинаю тесто месить.

А доктор, Антон Анатольевич, вместо помощи достает камеру и говорит: «Буду снимать, как ты это делаешь», – сказал Большунов со смехом.

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