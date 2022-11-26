Йоханнес Клэбо: «Я чувствую себя достаточно хорошо, контролирующим гонку. Завтра будет хороший шанс побороться за победу»
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил свою победу в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Руке.
– Была очень тяжелая гонка. Но я чувствую себя достаточно хорошо, контролирующим гонку. Я достаточно спокойно стартовал. Дальше уже начал отыгрываться.
Но я опасался Эндрю Масгрэйва (занявшего пятое место – Sports.ru). Он тоже здорово прибавлял на последних километрах. Но все получилось неплохо, и я хорошо выложился на дистанции.
– Что думаете по поводу завтра?
– Хороший шанс побороться за победу [в гонке преследования]. Я поеду как смогу. Но посмотрим. Одному ехать будет тяжело. Надеюсь, что с кем‑то удастся скооперироваться и получить удовольствие от лыжных гонок, – сказал Клэбо.
Лыжи. Кубок мира. Клэбо победил в классической «разделке» на 10 км, Гульберг – 2-й, Ниенге – 3-й
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