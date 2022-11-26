Йоханнес Клэбо: «Я чувствую себя достаточно хорошо, контролирующим гонку. Завтра будет хороший шанс побороться за победу»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил свою победу в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Руке.

– Была очень тяжелая гонка. Но я чувствую себя достаточно хорошо, контролирующим гонку. Я достаточно спокойно стартовал. Дальше уже начал отыгрываться.

Но я опасался Эндрю Масгрэйва (занявшего пятое место – Sports.ru). Он тоже здорово прибавлял на последних километрах. Но все получилось неплохо, и я хорошо выложился на дистанции.

– Что думаете по поводу завтра?

– Хороший шанс побороться за победу [в гонке преследования]. Я поеду как смогу. Но посмотрим. Одному ехать будет тяжело. Надеюсь, что с кем‑то удастся скооперироваться и получить удовольствие от лыжных гонок, – сказал Клэбо.

Лыжи. Кубок мира. Клэбо победил в классической «разделке» на 10 км, Гульберг – 2-й, Ниенге – 3-й

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