Маркус Грате: «Я знаю Глеба Ретивых, но не осмеливаюсь ему писать, чтобы не подставить. Неизвестно, о чем ему можно говорить и в какой он ситуации»

Шведский лыжник Маркус Грате рассказал об общении с россиянином Глебом Ретивых, а также оценил идею Линн Сванн и Майи Далквист бойкотировать международные старты в случае допуска сборной России.

– Если ситуация будет выглядеть таким образом, то возможности стартовать не будет.

– У тебя есть контакт с кем-то из российских лыжников, с которыми ты дружишь?

– Я знаю Глеба Ретивых, но не осмеливаюсь и не хочу ему писать, чтобы как-то не подставить его. Очень трудно спрашивать, как у него дела или о его взглядах на происходящее.

Неизвестно, прослушивают ли его – о чем ему можно или нельзя говорить и в какой он ситуации. Судя по всему, он предпочитает не высовываться, и предположу, что он захочет делать это и впредь. Но понятно, что мне не хватает возможности пообщаться с ним, – сказал Грате.

По мнению шведа, отсутствие россиян негативно влияет на уровень конкуренции в лыжных гонках.

«Это абсолютно точно. Но лыжные гонки – это не весь мир. В мире существует много вещей похуже, чем отсутствие русских на лыжных стартах», – добавил Грате.

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