Сергей Устюгов: «Привел тело в порядок и нахожусь в неплохой форме. Как бы некоторые ни обвиняли меня в лоботрясничестве»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов рассказал о летнем периоде подготовки к сезону.

– Времени зря не терял. Хорошо тренировался, привел тело в порядок и, судя по интервальным работам, нахожусь в неплохой форме. Надо только набирать соревновательный опыт, потому что концовку прошлого сезона я пропустил.

Впереди много интересного, жду зимы с нетерпением. Как бы некоторые ни обвиняли меня в лоботрясничестве. Для меня нынешний сезон, наоборот, вызов. Самому интересно, что получится. Цели понятны – медали чемпионата России.

– В международные старты совсем не верите?

– Уже полностью смирился с этим.

– Как реагируете на комментарии некоторых шведов и норвежцев, которые грозятся бойкотировать старты в случае допуска русских?

– Они же бегали без нас на Олимпиаде в Пхенчхане и не сильно по этому поводу переживали. Вот и для меня не будет проблемы бегать без них. Хотят бойкотировать – нам только легче.

А что касается международных стартов, то побегать их было бы круто. С любыми странами. Это всегда другая конкуренция. Вместе с тем лично для меня будет сложновато, если нас прямо сейчас допустят до Кубка мира.

– Почему же?

– Потому что нужно показывать зубы уже на вкатывании, иначе в команду не пробиться. Значит, придется форсировать. Ну, или готовиться к отдельным стартам, – рассказал Устюгов.

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