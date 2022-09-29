Степанова об отсутствии международных стартов: «Я даже в какой-то степени рада. Старты в России – хорошая возможность для меня решить локальные задачи»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала о задачах на сезон в условиях санкций против российских спортсменов.

– Ставите для себя какие-то конкретные цели на сезон?

– Основная задача – показывать стабильно высокие результаты, закрепиться в команде и зарекомендовать себя как стабильного спортсмена, который всегда добивается поставленной цели.

– Титул олимпийской чемпионки не давит?

– Нет, абсолютно. Я уже давно забыла об этом – в ту самую минуту, как сошла с пьедестала.

– Этот сезон будет не совсем обычным.

– Нет-нет, я его таким не считаю. У нас есть всероссийские соревнования, этот же календарь у нас был и в прошлом году, и в позапрошлом. Ну и пока еще есть шансы, что нас допустят до чемпионата мира, разговоры об этом идут.

Но, с другой стороны, я даже в какой-то степени рада, потому что старты в России – это хорошая возможность лично для меня решить свои локальные задачи, о которых я только что говорила, – зарекомендовать себя как стабильного спортсмена, – сказала Степанова.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места