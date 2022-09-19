Губерниев о призовых: «Если бы не моя любовь к лыжникам, они бы, как медведь зимой, сосали лапу»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своей заслуге в том, что у российских лыжников появились призовые на чемпионате страны в Тюмени.

«Никак не буду комментировать относительно разницы в призовых фигуристов и лыжников. Еще раз скажу: все приличные федерации обеспечивают призовыми своих спортсменов, я об этом и раньше говорил.

Если бы не мое внимание и не моя любовь к лыжникам, они бы, как медведь зимой, сосали лапу. Но у медведя большая жировая прослойка, как известно, а у лыжников – не факт.

Но сейчас, слава богу, скромными моим усилиями у лыжников появился призовой фонд, спасибо спонсорам. Что тут скажешь…» – отметил Губерниев.

Дмитрий Губерниев: «Призовые для лыжников нашел я. Когда у ФЛГР не оставалось никакого пространства для маневра, я их поймал в ловушку, после чего и появились спонсоры»

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход