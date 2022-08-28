Наталия Шевченко: «Давно отписалась от Степановой в соцсетях – слишком часто она мелькала в ленте, надоело. Мне неинтересно, чем она занимается»

Российская биатлонистка Наталия Шевченко, ранее выступавшая в лыжных гонках, рассказала, как относится к активности в соцсетях.

– За жизнью лыжной сборной следите? Общаетесь с девчонками?

– Конечно, слежу. Общаюсь с Аней Грухвиной и Кристиной Кусковой, которые сейчас в группе Андрея Нутрихина, а также с Полиной Буравлевой из сборной Тюменской области. Больше ни с кем.

– А с Вероникой Степановой? Все же вы и в юниорской сборной вместе много времени провели, и в группе Сорина работали.

– Нет, не общаюсь. Мы и раньше с ней общались только на уровне сокомандниц, привет-привет, пока-пока. Подругами мы никогда не были.

Да Веронике, как мне кажется, особо не нужно и неинтересно близкое общение с теми, кто с ней в команде.

– Вы на нее подписаны? Следите за тем, как она пытается совмещать лыжные гонки и блогерскую деятельность?

– Нет, я уже давно отписалась от Вероники в соцсетях. Слишком часто она мелькала в ленте новостей, мне это надоело. Мне неинтересно то, чем она занимается.

Если ей нравится, я только рада, пусть занимается. Лишь бы это основной работе не мешало. Люди взрослеют, взгляды и мышление становятся другими, – сказала Шевченко.