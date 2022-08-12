Непряева о новом сезоне: «Самое сложное будет сохранить мотивацию, потому что понимаешь, что будешь бегать только в России»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам рассказала о жизни после Игр-2022 и настрое на новый сезон.

«Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что все, Олимпиада прошла. Сегодня были последние, но, наверное, самые важные лавры и почести. И сейчас уже можно убрать медали на полку и периодически ими любоваться, ха-ха.

Жизнь после такого успешного сезона изменилась в лучшую сторону, но есть и неприятные моменты. Бывают не совсем адекватные, к сожалению, болельщики, которые не всегда адекватно себя ведут. Это, наверное, единственный минус, который появился после Олимпиады. А в остальном, конечно же, только плюсы в финансовом плане, плюсы для моего личностного развития.

Сейчас волна внимания к нам немногочисленно успокоилась, слава богу. Потому что я такой человек, который не любит внимание, лучше оставьте меня в покое, дайте мне тренироваться, ха-ха. Конечно, это приятно, но в каких-то моментах это действительно мешает.

Я, если честно, уже давно не сижу в Instagram (запрещен на территории РФ – Sports.ru), там всегда было много иностранных болельщиков, даже больше, чем наших. Сейчас они (иностранцы) разделились – кто-то пишет слова поддержки, кто-то – не буду говорить что, хейтят, ха-ха. Но сейчас я уже как-то не слежу.

Немножко скомканно прошел весенний отпуск, было много мероприятий, приятных и не очень. Если честно, отдыха морально мне не хватило. Но пока вроде справляюсь.

Возможно, стоит дать волю экспериментам в новом сезоне, но это больше вопрос к тренеру. Я же тренируюсь, как и тренировалась. Самое сложное будет сохранить мотивацию, потому что все-таки понимаешь, что будешь бегать только в России. Заставить себя выполнять на тренировках и гонках ту же работу, что и обычно, будет сложно», – сказала Непряева.

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