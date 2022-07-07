Дарио Колонья выступит в двух или трех марафонах Ski Classics в следующем сезоне

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Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Дарио Колонья планирует выступить в марафонской серии Ski Classics в следующем сезоне.

Швейцарец станет ментором в команде Бьорна Дэли Team Aker Dæhlie вместе со шведской лыжницей Майей Далквист.

«Я не буду выступать полноценно, но, возможно, поучаствую в двух или трех гонках Ski Classics. Мои амбиции не будут высокими, но я хочу испытать это вместе с командой.

Я хотел бы пробежать «Биркебейнерреннет», «Ла Диагонела» и, возможно, «Васалоппет», – сказал Колонья.

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