Дарио Колонья выступит в двух или трех марафонах Ski Classics в следующем сезоне

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам планирует выступить в марафонской серии в следующем сезоне.

Швейцарец станет ментором в команде Бьорна Дэли Team Aker Dæhlie вместе со шведской лыжницей Майей Далквист.

«Я не буду выступать полноценно, но, возможно, поучаствую в двух или трех гонках Ski Classics. Мои амбиции не будут высокими, но я хочу испытать это вместе с командой.

Я хотел бы пробежать , «Ла Диагонела» и, возможно, , – сказал Колонья.