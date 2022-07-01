Максим Вылегжанин: «По-прежнему тренируюсь, поддерживаю форму и хочу еще побегать марафоны. Надеюсь, что отстранение снимут»

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр заявил, что надеется на снятие отстранения российских лыжников от участия в марафонах.

18 июня Международная федерация марафонской серии Worldloppet отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в гонках под своей эгидой.

«Наших лыжников, как вы знаете, отстранили не только от марафонской серии, но и от Кубка мира. Конечно, всегда хотелось, чтобы спорт был вне политики, но приходится жить так.

Профессиональную карьеру я завершил еще в 2019 году, а что касается марафонов, то это все же больше любительская серия.

Но да, я по-прежнему тренируюсь, поддерживаю форму и хочу побегать марафоны еще. Надеюсь, что отстранение снимут», – сказал Вылегжанин.