Ридзик о компенсации вместо призового авто за Олимпиаду: «Не так важна машина, как принцип. Ладно, дали деньгами, но какую машину я куплю на них сейчас?»

Двукратный олимпийский призер в ски-кроссе Сергей Ридзик высказался о призовых за результаты на зимних Играх.

После Олимпиады-2022 в Пекине, где Ридзик завоевал бронзу, стало известно, что российские медалисты получат денежные компенсации вместо призовых автомобилей.

– В связи с включением парного могула в Олимпиаду (2026 года) у них (спортсменов) просто появляется еще один шанс разыграть второй комплект медалей. Так сказать, второй шанс. И положенные за них призовые.

– И даже уже не машину.

– Ой, не дави на больное. Да, даже не машину.

– Вообще, сейчас должны начать давать российские – по импортозамещающей логике. Ты бы что выбрал – «Ладу», «Москвич»?

– Да пускай хоть «Патриот» дадут, уже без разницы! Они могли переиграть – купить «китайцев», они дешевле. И не так важна машина, как принцип. «Летникам» дали, а мы чем хуже? Ладно, дали деньгами. Но 1,7 миллиона рублей за машину, которую я, по идее, должен был получить за бронзу.

Какую машину я куплю за эти деньги сейчас? Тяжелая для меня история в общем. Почему так? У меня пополнение в семье, планировали продать старую машину, может быть, и подаренную, добавить денег – и купить побольше.

Потому что в этот BMW Х4, который у меня был, детская коляска не лезет! Надо было расширять. Пришлось покупать, хотя я мог деньги вложить в участок с землей или в свою идею, проект. Меня этой возможности лишили. Компенсацию дали? Да не скажу, что это такая уж компенсация.

– В итоге машину-то купил?

– Да, все деньги потратил на покупку. Получилось без накруток дилерских. Но в новую хотя бы все влезает! С учетом всех сборов и тренировок я редко вижусь с семьей. Стараюсь по максимуму проводить время с дочкой. Даже когда куда-то едем, стараюсь быть рядом.

Сейчас большинство скажет: «Опять спортсмены обнаглели! Что, не мог отечественную взять или китайскую?» Слушайте, «китайцы» сейчас стоят как «корейцы»! Да и весь автопром в целом, – рассказал Ридзик.

Впервые за 16 лет олимпийцам не вручат машины – кажется, в России не хватает новых иномарок