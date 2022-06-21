Сорина о тренировках под руководством мужа: «Тяжело не смешивать работу и личную жизнь. Первое время все комом выходило, но сейчас намного лучше и спокойнее»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина рассказала, как изменилась после рождения дочери.

– У меня появилось внутреннее спокойствие, и результаты сразу пошли вверх. Раньше на душе было неспокойно, мысли разные, что вроде бы и родить надо, и отношения были какие-то непонятные, рожать не хотелось, и бегать не получалось. Не было такой гармонии, как сейчас.

– Как удается совмещать и работу Егора, и ваши тренировки, и воспитание ребенка.

– По очереди моя мама и мама Егора нам помогают. Пока справляемся. А скоро уже можно и в садик начать ходить, ей тоже нужно общение. Хотя и то, что она с нами на сборах, тоже дает свои плюсы, она тянется за взрослыми.

– Наверное, этот вопрос задавали тысячу раз, но каково это, тренироваться под руководством мужа?

– Честно говоря, первые два года было тяжело до декрета, пока притирались. Все-таки это и новый тренер, планы другие, требования другие, мы долго притирались, а еще и когда в отношениях, то тяжело не смешивать работу и личную жизнь.

И ему тоже было непросто, первое время как-то все комом выходило, но сейчас все намного лучше и спокойнее. Даже если есть недопонимание, то реагирую намного сдержаннее. Почти всегда, ха-ха.

А так, связка тренера и спортсменки – это тяжело. И не только в спорте, а на любой работе, в любой сфере, когда муж и жена работают вместе, и один из них – начальник… Часто не приводит ни к чему хорошему.

– Часто испытывали чувство ревности? Может быть, из-за внимания к другим спортсменкам?

– Наоборот. Всегда старалась, чтобы ко мне было меньше внимания. Не люблю перебор внимания, когда каждый шаг контролируют. Люблю уйти в лес, бегать спокойно одна. Ревности никакой не было, есть уверенность, что Егор в здравом уме и не будет к другим что-то там, ха-ха, – сказала Сорина.