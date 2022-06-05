Сорин о тренировках Степановой в Австрии: «Вероника недобрала дни на высоте, поэтому приняли решение отправить ее в Рамзау»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Вероника Степанова тренируется в Австрии отдельно от национальной команды.

Ранее группа Сорина проводила сборы в Архызе.

«У моей группы в период с 3 по 13 июня нет централизованной подготовки, и спортсмены выбирают место нахождения и тренировок самостоятельно.

Вероника недобрала дни на высоте и тренировочных часов, поэтому приняли решение отправить ее в Рамзау, где есть высота и специализированная роллерная трасса, где можно тренироваться самостоятельно без сопровождения.

К примеру, Татьяна Сорина выбрала Архыз на межсборье, но катается по автомобильной дороге под моим контролем и сопровождением», – рассказал Сорин

«Вероника Степанова во время первого сбора [в Архызе] приболела, и мы с доктором команды решили спустить ее на равнину, чтобы вылечиться и продолжить тренировки. Проблема с ногой практически не ограничивает Веронику», – отметил Сорин.