Линн Сван будет тренироваться отдельно от сборной Швеции. Она пропустила прошлый сезон из-за травмы

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Шведская лыжница Линн Сван будет тренироваться отдельно от национальной сборной.

Прошлый сезон 22-летняя спортсменка пропускала из-за травмы плеча. Главной целью в подготовке Сван станет предстоящий чемпионат мира в словенской Планице.

«Решение связано с тем, что я хочу более тесно работать со своей командой у себя дома и составить план, который будет оптимальным с учетом моего восстановления после травмы и будущих чемпионских амбиций», – сказала Сван.

«Конечно, это грустное известие. Линн – настоящий фанат своего дела, она добавляет красок как в лыжных гонках, так и вне их. Нам будет ее не хватать», – говорит директор сборной Швеции Андерс Бистрем.

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