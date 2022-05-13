Спицов присоединится к команде на сборе в Крыму 19 мая

Олимпийский чемпион Денис Спицов присоединится к команде на сборе в Крыму на четыре дня позже остальных спортсменов – 19 мая.

Об этом сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Команда отправится на сбор практически в полном составе, за исключением Дениса Спицова, который присоединится к нам 19 мая. Что касается Александра Большунова, то с ним все хорошо, перед отъездом в Крым он проводил самостоятельные тренировки.

Сбор в Крыму стартует 15 мая, моя группа отправится туда на поезде. Последний раз моя команда ехала на централизованный сбор на поезде лет шесть назад, но у спортсменов передвижения на железнодорожном транспорте случаются, особенно, когда они находятся у себя в регионах.

Поезд до Симферополя идет более суток, но я думаю, что за это время спортсмены не успеют потерять форму. А все пропущенное обязательно наверстаем на первых же тренировках», – сказал Бородавко.

В состав группы Бородавко, помимо Спицова, входят Александр Большунов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Наталья Непряева, Дарья Непряева, Юлия Ступак, Мария Истомина.