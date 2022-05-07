Фоссесхолм переедет в Осло, чтобы иметь возможность тренироваться с Йохауг

Норвежская лыжница переедет в Осло, чтобы иметь возможность тренироваться с и пользоваться в подготовке возможностями центра элитной подготовки Olympiatoppen.

В прошлом сезоне из-за неудачного высотного сбора осенью Фоссехолм пришлось пропустить другие сборы команды. Она продолжит сотрудничество со своим личным тренером Гейром Эндре Рогном.

«Я набираюсь сил и тренируюсь все больше и больше. Но интенсивные тренировки не должны начинаться слишком рано. Очень глупо рано начинать тяжелые тренировки, они наносят большой урон, если организм не готов.

Жизнь прекрасна. За исключением формы – это жопа», – сказала Фоссесхолм.