Фоссесхолм переедет в Осло, чтобы иметь возможность тренироваться с Йохауг

Теги сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Хелене Марие Фоссесхолм Лыжи

Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм переедет в Осло, чтобы иметь возможность тренироваться с Терезой Йохауг и пользоваться в подготовке возможностями центра элитной подготовки Olympiatoppen.

В прошлом сезоне из-за неудачного высотного сбора осенью Фоссехолм пришлось пропустить другие сборы команды. Она продолжит сотрудничество со своим личным тренером Гейром Эндре Рогном.

«Я набираюсь сил и тренируюсь все больше и больше. Но интенсивные тренировки не должны начинаться слишком рано. Очень глупо рано начинать тяжелые тренировки, они наносят большой урон, если организм не готов.

Жизнь прекрасна. За исключением формы – это жопа», – сказала Фоссесхолм. 

 

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