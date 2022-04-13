«Разговаривали с Вяльбе и решили не подавать апелляцию в CAS». Федерация прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России не будет оспаривать отстранение спортсменов

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России не стала подавать апелляцию в CAS на решение об отстранении российских спортсменов.

Об этом сообщил глава федерации Дмитрий Дубровский. Решение

«В CAS (апелляцию) не подавали, разговаривали с Еленой Валерьевной Вяльбе, она член совета FIS, и решили не подавать, так как решение об отстранении от участия было связано с невозможностью гарантий безопасности нашим спортсменам.

В целом FIS нас поддерживает и высоко оценивает наши партнерские взаимоотношения. Надеемся, что отстоим участие наших спортсменов, сезон насыщенный, с июля – этапы Гран-при», – сказал Дубровский.

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