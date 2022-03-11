Тренер лыжников Бородавко: «О положительной пробе Валиевой объявили после командных соревнований, чтобы с помпой снять сборную России и отобрать золотую медаль»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал допинг-скандал вокруг российской фигуристки .

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Церемония награждения командного турнира, где Валиева в составе сборной России выиграла золото, была отложена на неопределенный срок.

«Было двоякое ощущение. Прежде всего, было вдвойне неприятно, что это опять притянули к Олимпийским играм. Я предполагаю, что о положительной пробе было известно заранее, но объявили об этом уже после того, как Камила выиграла командные соревнования, чтобы с помпой снять сборную России и отобрать золотую медаль.

А еще большее негодование – от того, с кем это случилось. Это 15-летняя девочка, которая, может быть, и не должна испытывать серьезных функциональных нагрузок. И нашли препарат, который уже много лет запрещен. Если он попал в ее организм случайно, то это разгильдяйство, непрофессионализм самой спортсменки.

Если через врача, это должно жесточайшим образом наказываться. Триметазидин очень давно – еще до мельдония – был запрещен в спорте», – сказал Бородавко.

«Камила уже является великой спортсменкой. Конечно, то, что с ней случилось, очень бьет по психологии, особенно в координационно сложных видах – таких, как фигурное катание. Те ошибки, которые Камила показала в произвольной программе, говорят о том, что спортсменка была в жутчайшем напряжении. Она не справилась, прежде всего, с психологией. Но все это проходит», – добавил тренер.