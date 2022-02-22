FIS не планирует перенос заключительного этапа Кубка мира из Тюмени

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила, что заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в Тюмени.

Ранее портал Faster Skier сообщил, что изменения в календаре могут произойти на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной. Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.

«В настоящее время этапы Кубка мира по лыжным гонкам планируется проводить в соответствии с календарем соревнований. В случае изменения статуса какого-либо мероприятия FIS сделает официальное заявление», – заявили в международной федерации.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2021/22: финал в Тюмени – в марте, этапы во Франции и Словении отменены