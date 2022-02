«Был слегка удивлен, узнав, что я гей». Британец Масгрэйв опроверг публикацию The Guardian о том, что он сделал каминг-аут

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв прокомментировал публикацию The Guardian о том, что он якобы является гомосексуалистом.

19 февраля издание выпустило статью о британском фристайлисте Гасе Кенуорти, который сделал каминг-аут еще в 2015 году. В этом тексте Масгрэйву приписываются следующие слова: «Этот спорт, Олимпиада и соревнования на профессиональном уровне так изменили мою жизнь, как я и не мог себе представить. Я гей. И я чувствовал, что не подхожу для спорта».

«Я был слегка удивлен, узнав от The Guardian, что я сделал каминг-аут как гей. Постоянно узнаешь о себе постоянно что-то новое!» – написал Масгрэйв в твиттере, приложив к посту скриншот статьи.

Позднее в The Guardian обновили текст и сообщили, что цитата была приписана лыжнику ошибочно.

I was slightly surprised to find out in the @guardian that I’ve come out as gay. You learn new things about yourself all the time! pic.twitter.com/2tokmbEcYY