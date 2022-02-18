Юрий Каминский: «Я бы Устюгова использовал только как спринтера. На мой взгляд, только Пеллегрино и он могли составить конкуренцию Клэбо»

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский считает, что российский лыжник мог бы оказать конкуренцию норвежцу в спринте.

– Елена Вяльбе говорила, что ошибкой было использовать Сергея Устюгова только как спринтера, например в Сочи-2014. Вы с этим согласны?

– Я бы вообще Устюгова в данной ситуации использовал только как спринтера. На мой взгляд, только Пеллегрино и он могли составить реальную конкуренцию Клэбо. Мне кажется, норвежец здесь был психологически не очень готов. Судя по всему, раз он работает с дистанционной группой, выносливости у него добавилось, а вот финиш, как мне показалось, начал пропадать.

– Сейчас вы себя уже чувствуете скорее биатлонным тренером, чем лыжным?

– Ощущаю себя прежде всего биатлонным тренером. Но лыжи – это большая часть моей жизни, и не могу же я ее просто так отбросить. Поэтому за лыжами я по-прежнему смотрю, переживаю, болею, – сказал Каминский.