Юрий Каминский: «Не совсем понял, почему в командном спринте не стали использовать Червоткина. В команднике он мог бы делать то же самое, что в эстафете»

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился впечатлениями от соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине.

– Давайте поговорим про ваши родные лыжные гонки. Спринтерские дисциплины в лыжах – порадовали?

– Ощущение двоякое. С одной стороны, есть медали, значит, все хорошо. Но с другой, имея таких ребят, как Устюгов и Терентьев, конечно, хочется большего.

Честно говоря, я не совсем понял наш расклад в командном спринте. Почему такая расстановка, почему не стали использовать Лешу Червоткина... Может быть, связано с состоянием спортсмена, тренерам лучше видно. Но для меня странно.

Знаю, что Крюков с Червоткиным бегали командные спринты на чемпионате России, и очень успешно. Да и здесь в эстафете Червоткин на классическом этапе очень хорошо себя проявил. В команднике он мог бы делать то же самое.

– А на финишный этап тогда – Большунова?

– Да. Опять же, это все зависит от состояния спортсмена. Я могу судить только по результатам тех гонок, которые видел. Печально во всем этом, что у нас сейчас нет финишера. А это будет сказываться и в масс-стартах, и в больших эстафетах. И я не вижу работы над техникой финиша.

– Что вы имеете в виду?

– Выносливость мы можем развивать хорошо, а быстрота развивается намного сложнее. Финишная техника формируется годами, и этим надо заниматься. Не хочу никого обижать из спортсменов, но я вижу грубые ошибки в технике у некоторых наших ребят, – сказал Каминский.

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