Большунов о том, что он не вышел к Терентьеву на финише: «Если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал новость о том, что после гонки на Олимпиаде в Пекине он не подошел к партнеру по команде Александру Терентьеву.

Сегодня оба лыжника взяли бронзу в командном спринте. Большунов не встретил Терентьева сразу после финиша – в отличие от спортсменов из других сборных.

«Я сел и накрылся курткой. Потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я пошел к финишу. Поэтому, если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы.

Сегодня минус 22. Если не одеться – сразу замерзаешь. После финиша я подошел к Сане. Мы поблагодарили друг друга, и поздравили. Мы команда и этим все сказано!» – заявил Большунов.