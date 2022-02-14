Олимпиада-2022. Фристайл. Акробатика. Пантюхова вышла в финал, Прыткова и Никитина выбыли

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На Олимпийских играх в Пекине прошла квалификация в акробатике у женщин. Россиянка Есения Пантюхова прошла в финал, Анастасия Прыткова и Любовь Никитина выбыли.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фристайл

Женщины, акробатика

Начало финала – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ

Квалификация

1. Акмаржан Калмурзаева (Казахстан) – 98,68

2. Меган Ник (США) – 89,18

3. Кайла Кюн (США) – 86,62

4. Кун Фаньюй (Китай) – 83,78

5. Есения Пантюхова (Россия) – 82,84

6. Анастасия Андриянова (Беларусь) – 81,58

10. Анастасия Прыткова (Россия) – 78,43

15. Любовь Никитина (Россия) – 69,30

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал выходят 6 лучших по итогам квалификации.

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