Олимпиада-2022. Фристайл. Акробатика. Пантюхова вышла в финал, Прыткова и Никитина выбыли

На Олимпийских играх в Пекине прошла квалификация в акробатике у женщин. Россиянка Есения Пантюхова прошла в финал, Анастасия Прыткова и Любовь Никитина выбыли.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Фристайл
Женщины, акробатика
Начало финала – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ
Квалификация
1. Акмаржан Калмурзаева (Казахстан) – 98,68
2. Меган Ник (США) – 89,18
3. Кайла Кюн (США) – 86,62
4. Кун Фаньюй (Китай) – 83,78
5. Есения Пантюхова (Россия) – 82,84
6. Анастасия Андриянова (Беларусь) – 81,58
10. Анастасия Прыткова (Россия) – 78,43
15. Любовь Никитина (Россия) – 69,30
ПРИМЕЧАНИЕ: в финал выходят 6 лучших по итогам квалификации.