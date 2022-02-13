Норвежская команда подверглась критике за поведение после финиша эстафеты

Норвежские лыжники Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн и Йоханнес Клэбо не выказали достаточной радости во время фотографирования после эстафеты на Олимпиаде-2022, а Йоханнес Клэбо вообще при этом не присутствовал.

Так посчитали комментаторы международного канала Eurosport, транслирующего соревнования по лыжным гонка из Пекина.

Сборная Норвегии стала второй, золото досталось россиянам, а бронза – французам.

«Они даже не соизволят приподнять свои лыжи. Это разочаровывает. Они были разбиты наголову сегодня. Они поздравили русских, но знают, что приехали сюда за золотом и что вся Норвегия от них этого ожидала», – сказал комментатор Eurosport во время трансляции.

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«Медали слишком редки, чтобы их не праздновать. Спортивная карьера коротка, так что мы празднуем каждый раз», – сказал француз Морис Манифика.

«Понимаю, что это выглядело глупо, но лично я чувствую себя козлом отпущения. А при этом сложно улыбаться, хотя серебро – это здорово», – объяснил Иверсен.

«Нам должно быть позволено праздновать так, как мы хотим. Мы боролись за золото, и было бы неестественно дико радоваться из-за серебра, хотя это и хороший результат», – отметил Холунн.

Клэбо объяснил свое отсутствие.

«Я подождал немного, но там было так много восторгов, что я убежал переодеться. Для меня Олимпиада еще не закончилась, и у меня нет планов заболеть. Поэтому я предпочел переодеться.

Я одинаково реагирую, становлюсь первым или третьим. В Норвегии все ожидают, что мы победим, поэтому так получилось», – сказал Клэбо.

– Нас критикуют за это, даже когда мы выигрываем. Норвежцы сдержаны в эмоциях. Мы сделали все, что могли, когда кто-то лучше нас, мы должны это признать.

– Ты считаешь, что норвежцам достается много незаслуженной критики?

– Нет. Но я замечаю, что иностранными и норвежскими СМИ много пишется о том, как мы себя ведем. Считаю, что не всегда создаваемая картина верна, – заявил Гульберг.