Олимпиада 2022, лыжное двоеборье: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

В лыжном двоеборье на Олимпийских играх разыгрывается три комплекта наград, и соревнования укладываются в трехдневный срок: 9, 15 и 17 февраля. Двоеборцев примет Национальный лыжный центр в Чжанцзякоу. Российские спортсмены не смогли завоевать максимальную квоту пять человек, и сборная ОКР будет представлена четырьмя участниками соревнований.

Двоеборье у нас считается не самым популярным видом спорта, к тому же мы уже давно не претендуем на медали. Тем не менее, поболеть за наших двоеборцев можно будет во время прямых трансляций на нескольких каналах. Ниже представлено их расписание (время указано московское).

17 февраля

10:55 — командное первенство, прыжки с трамплина («Матч! Страна»)

13:55 — командное первенство, эстафета 4х5 км («Матч! Арена»)

Игра: назовите все страны, которые участвуют в Олимпиаде