Елена Вяльбе: «Большунов многие решения принимает необдуманно в силу молодости и большого желания бегать. Думаю, со временем он вырастет»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Александра Большунова пробежать коньковую гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе, несмотря на проблемы со здоровьем.

– Ситуация с сегодняшним стартом Большунова. Стартом, который не планировался еще вчера.

– Саша вчера самостоятельно принял решение. Позвонил даже не Бородавко, а Турышеву и сказал: «Заявляйте меня». Турышеву – потому что Маркус у нас заявляет команду. Сказал, что вечером он покатался и все было нормально.

– Гонка показала, что не очень нормально.

– Он здесь особо и не тренировался после Лиллехаммера. Сходит на тренировку – не очень хорошо себя почувствует, следующую пропускает. Сегодняшнее его решение было неправильным, я с ним не согласна. 

Меня, к сожалению, вчера вечером здесь не было, я отъезжала на мероприятие FIS. Думаю, со временем Большунов вырастет. Сейчас многие решения он принимает необдуманно в силу молодости и большого желания бегать.

– Понятно вообще, что с ним?

– Завтра он сдаст общий анализ крови и мы поймем, что за проблема, потому что мы этого до сих пор не понимаем. Версий две – аллергия или какой-то вирус.

– Неужели ни у кого нет права вето, права сказать ему сегодня утром: «Ты не бежишь, и точка»?

– Нет, они же поговорили с Бородавко, он сказал тренеру, что нормально себя чувствует. Но, с другой стороны, он сегодня же не последним прибежал! Он достойно выступил.

Соревнования – это самая лучшая тренировка. Просто если это не аллергия, а какой-то вирус, то ситуация не очень хорошая, учитывая, что здесь горы.

– Есть такое выражение «вбить клин». Не ухудшил ли он свою форму стартом при подобном состоянии организма?

– Не ухудшил. Сказать, что у него здесь было что-то страшное, нельзя. Слезились глаза, текло из носа, больше это похоже на аллергию. Безусловно, это дискомфортное состояние. Главное, чтобы с его здоровьем все было в порядке, – сказала Вяльбе. 

Зачем Большунов побежал гонку после болезни (против был даже тренер)? Провалился и подтвердил, что лидер сборной сейчас не он

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