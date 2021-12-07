«Китай готов продвигать общие ценности человечества». Си Цзиньпин обратился к участникам Форума по правам человека

Генсекретарь Компартии Китая Си Цзиньпин направил поздравительное письмо участникам Форума по правам человека в формате Юг-Юг, который открылся сегодня в Пекине.

Ранее США, Канада, Великобритания и Австралия объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр-2022 в Пекине. Официальные представители властей этих стран не будут присутствовать на Олимпиаде, при этом спортсмены смогут поехать в Пекин.

Китаю вменяют нарушения властями страны прав коренного населения региона Синьцзян – уйгуров и других мусульманских меньшинств.

Си Цзиньпин заявил, что Коммунистическая партия Китая всегда была партией, которая уважает права человека и стремится их защищать. Он добавил, что Китай по-прежнему привержен подходу, ориентированному на интересы людей, продвигает права человека посредством развития и способствует народной демократии.

Глава компартии Китая отметил, что в деле защиты прав человека в стране достигнуты значительные успехи, и теперь жители Китая чувствуют себя более счастливыми и находящимися в безопасности с точки зрения соблюдения их прав.

По его словам, толкование и применение практики в области прав человека различаются, и страны по всему миру могут и должны выбирать тот путь развития, который соответствует их национальным условиям.

«Китай готов сотрудничать со всеми развивающимися странами, чтобы продвигать общие ценности человечества, практиковать подлинный многосторонний подход и вносить мудрость и силу в устойчивое развитие международного дела в области прав человека», – сказал Си Цзиньпин.

Как выглядят лагеря, куда Китай согнал уйгуров, и что там творится? За это Олимпиада-2022 получила бойкот

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?