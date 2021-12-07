«Кампания политической дискредитации». Китай выразил протест Канаде и Великобритании из-за дипломатического бойкота Пекина-2022

Китай выразил протест в связи с решением Канады объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что представители властей его страны не посетят зимние Игры. Аналогичное решение уже приняли США, Великобритания и Австралия. При этом запрет не касается спортсменов, которые смогут поехать в Пекин.

«8 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо ложно заявил о «нарушениях прав человека со стороны китайского правительства» и на основе этого обвинения, не подкрепленного фактами, сообщил, что Канада не отправит диппредставителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине.

Китайская сторона решительно выражает недовольство и протест этим действиям, о чем уже напрямую заявила канадской стороне.

Основываясь на идеологических предубеждениях, а также на лжи и слухах, Канада и несколько стран Запада вопиющим образом поучаствовали в политических маневрах, пытаясь помешать проведению Игр», – говорится в заявлении Посольства Китая в Канаде.

С подобным заявлением также выступили представители страны в Великобритании.

«Создавать проблему из-за присутствия госчиновников на зимней Олимпиаде в Пекине – это, по сути, кампания политической дискредитации.

Эта явная политизация спорта является грубым нарушением духа Олимпийской хартии, особенно принципа политического нейтралитета в спорте, и противоречит олимпийскому девизу («Быстрее, выше, сильнее – вместе»), – отметило британское Посольство Китая.

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