Сергей Устюгов об Олимпиаде: «Пока не будет билета на самолет, не поверю, что куда-то еду. Все 10 раз может измениться»

Российский лыжник рассказал о своем выступлении в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Руке, а также ответил на вопрос о возможности попадания в олимпийскую команду.

– Трасса сложная. Обманчивая. Многих ребят на финишной прямой просто ставит. Она кажется легкой, но на ней нет участков, где можно отдохнуть. Я начинал спокойно, осознанно, делал ставку на финишную прямую. Поверил в себя. Посмотрим, что будет завтра. Мне очень интересно.

– Терентьеву с высоты своего опыта что можете посоветовать? На него столько внимания обрушилось после победы в Руке.

– А у каждого своя история, своя психология. Я не проходил через это. На меня никто не накидывался, когда я выиграл свой первый этап. Кто-то позвонил — и все. Тогда лыжи даже не показывали на «Матч ТВ».

– Когда вы одержали свою первую победу?

– В олимпийском сезоне 2013/14 – выиграл в Нове-Место, обыграв на финишной прямой Пеллегрино. Алексей Петухов тогда стал третьим.

– Вы сейчас самый заметный гонщик на Кубке мира. Такой бороды с льдинками нет ни у кого.

– Под Сундбю кошу (смеется). Елена Валерьевна еще в Муонио сказала, что мне стоит сходить в барбершоп. Отвечаю: «Да я до Давоса решил не бриться». А она: «Так тебе туда еще отобраться надо».

– Есть ли понимание: вы после второго места в Руке уже в олимпийской команде?

– Еще нет. Все 10 раз может измениться. У нас бывает такое. Помню, как перед Сочи ребята запрыгивали в последний вагон, отбираясь в Польше. Женька Белов там отобрался. Так что пока у меня не будет билета на самолет, я не поверю, что куда-то еду.

Кто знает, что еще будет. Вот Финн Хаген Крог год не бегал – сегодня в полуфинале. Круто! Старичков остается все меньше. Молодые наступают. Кто в прошлом году думал, что Саня Терентьев слету выиграет этап? А он вон как выдал.

У меня Нортуг потом спрашивает: «А что он еще бегает? А я сам не знаю!» Для меня самого стало большим сюрпризом, в каком стиле Саня там победил, – сказал Устюгов.

Неразбериха с олимпийским отбором в лыжах: Вяльбе не раскрывает критерии, путаются тренеры и спортсмены, но занято уже 5 мест из 8